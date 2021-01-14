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Польша будет выдавать "паспорта вакцинации"

Новина українською → Варшава, Четверг 14 января 2021 11:10
Польша будет выдавать "паспорта вакцинации" Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Вакцинированные от коронавируса люди будут получать "паспорта вакцинации" после получения второй дозы препарата. Такое предложение включили в национальную программу иммунизации Польши.

Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Польши Анна Голавская, передает Euractiv.

Подтверждение поступит в виде QR-кода, который можно скачать из личного кабинета на сайте правительства или учетной записи системы здравоохранения. Также будет возможно распечатать документ в пункте вакцинации.

"Код будет так называемым паспортом вакцинированного лица, который будет подтверждать, что человек был привит и может использовать права, на которые имеют право вакцинированные люди", - сказала Голавская.

Вакцинированные люди смогут пользоваться услугами здравоохранения без дополнительного тестирования и им также не придется проходить карантин после контакта с человеком, инфицированным COVID-19.

Напомним, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис предложил президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен ввести сертификат о вакцинации против коронавируса.

Ранее сообщалось, Дания вводит паспорта вакцинации от коронавируса. Такой документ необходим для путешествий за границу.

Отметим, в Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID.

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