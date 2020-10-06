В парламенте Киргизии опровергли назначение нового премьера

Новый спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев заявил, что оппозиционера Садыра Жапарова еще не назначили главой правительства. Парламент лишь представил его кандидатуру на этот пост.

Об этом сообщает агентство 24.kg.

Согласно конституции Киргизии, бывший оппозиционер должен представить программу и состав кабинета министров.

Лишь после этого парламент сможет одобрить его кандидатуру.

"Другими словами, мы одобрили только кандидатуру, а полноценное назначение будет во время общего заседания", - пояснил Абдылдаев.

Ранее стало известно, что освобожденный из колонии Жапаров назначен на пост премьер-министра Киргизии. Бывший глава правительства Кубатбек Боронов подал в отставку на фоне протестов.

Напомним, ранее сообщалось, что на фоне протестов в Киргизии в отставку ушли мэр Бишкека, главы Иссык-Кульской, Нарынской и Таласской областей и другие чиновники.

Посольство Украины в Киргизии рекомендует украинцам в этой стране в связи с обострившиеся ситуацией проявить бдительность и осторожность.