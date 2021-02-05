Отношения России и ЕС опустились до самого низкого уровня, - Боррель

Отношения России и Евросоюза опустились до самого низкого уровня за многие годы на фоне ситуации с заключением оппозиционера Алексея Навального. При этом у России и ЕС остаются сферы, в которых необходимо сотрудничать.

Об этом в интервью РБК заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.



Он назвал ситуацию "не очень хорошей", но отметил необходимость в сотрудничестве в некоторых сферах.

"Но вначале мы должны достигнуть лучшего взаимопонимания. Мы очень сильно озабочены внутренней ситуаций в России, включая политические свободы, верховенство закона и права человека", - сказал он.

Боррель отметил, что у России есть обязательства в соответствии с Европейской конвенцией о правах человека Совета Европы.

"И высказывать мнение по этим вопросам и оказать давление, чтобы эти обязательства были исполнены, не является вмешательством", - заявил он.

Ранее сообщалось, что главный дипломат ЕС Жозеп Боррель приедет в Москву, чтобы обсудить арест Навального и российскую агрессию в Украине.

Напомним, Россия выдворила трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Германии за участие в массовых акциях в поддержку оппозиционера Алексея Навального.