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В Огайо полицейский убил темнокожего мужчину, его отстранили

Новина українською → США, Пятница 25 декабря 2020 04:35
В Огайо полицейский убил темнокожего мужчину, его отстранили Фото: полиция (unsplash)
Автор: Даша Харченко

В городе Колумбус в штате Огайо, США, сотрудник полиции застрелил темнокожего мужчину, который был безоружен. По факту произошедшего началось расследование.

Об этом сообщает CNN.

Полицейский Адам Кой прибыл на место происшествия после звонка одного из соседей, который пожаловался на шум от работы двигателя автомобиля. Когда Кой прибыл по адресу, он обнаружил, что вход в один из гаражей открыт. Оттуда к нему вышел темнокожий мужчина. После этого Кой отбежал на несколько метров и выстрелил. От полученного ранения мужчина умер.

По факту произошедшего началось расследование, на время которого полицейского отстранили от должности.

Напомним, массовые демонстрации в США вспыхнули 25 мая после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, которого задержала полиция. Так, во время протестов в Сиэтле (США) пострадал 21 полицейский, 45 человек задержали. Полиция заявила, что офицеры использовали нелетальное оружие в попытках разогнать тысячи демонстрантов.

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