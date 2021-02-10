Из-за нового налога на рекламу: почти полсотни СМИ в Польше приостановили работу

Несколько крупных польских частных средств массовой информации в среду приостановили свою работу. Они таким образом протестуют против нового налога на рекламу.

Cегодня он транслирует черный экран с надписью: "Здесь должна была быть твоя любимая программа". В бегущей строке телеканал просит зрителей прочитать открытое письмо на своем сайте.

"Сегодня мы транслируем специальную программу в рамках акции "СМИ без выбора". Просим прощения у наших зрителей и партнеров. Спасибо за понимание и поддержку", - гласит сообщение.

Всего в акции участвуют около 40 СМИ.

К ней присоединился и крупный польский новостной канал "Польсат ньюс", а также информационные порталы "Онет" и "Интерия", где в течение дня нельзя будет прочитать ни одной статьи. Также участвуют ресурсы Gazeta.pl, RMF FM, Rzeczpospolita, Wirtualna Polska. Акция должна продлится до конца дня.

Стоит отметить, что причиной протеста стало появление нового закона, который введет плату за рекламу, как обычную, так и в интернете.

Часть доходов планируется направить на ликвидацию последствий пандемии коронавируса, а также средства пойдут в Национальный фонд охраны памятников и в Фонд поддержки культуры и национального наследия в медиа-пространстве.

По мнению протестующих медиа, налог на рекламу приведет к ликвидации многих средств массовой информации в Польше, в первую очередь оппозиционных. Они считают, что не должны брать на себя финансовое бремя борьбы с пандемией.

"Из-за продолжающегося почти год локдауна страдают наши рекламодатели и наши читатели. Сокращаются тиражи газет, сокращаются расходы на рекламу. Теперь государство хочет свалить на нас дополнительную многомиллионную нагрузку", - подчеркивают участники протеста.

Они заявляют, что новый налог не только негативно отразится на качестве материалов, но и "одновременно увеличит и так уже мощное воздействие власти на рынок СМИ в Польше".