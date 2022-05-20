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После нефти и газа. Литва прекращает покупку электроэнергии из РФ

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Вильнюс, Пятница 20 мая 2022 21:42
После нефти и газа. Литва прекращает покупку электроэнергии из РФ Фото: Литва не будет покупать электроэнергию из РФ (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Литва близка к полному отказу от российских энергоносителей. 22 мая прекратится закупка электроэнергии из России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

В воскресенье Литва перестанет получать электроэнергию из РФ. Ранее литовские власти отказались от российского газа и нефти.

Оператор Nord Pool решил завершить сотрудничество с импортером электроэнергии из России. С 22 мая Литва будет закрывать потребности в электричестве собственным производством и импортом из стран ЕС. Республика имеет общие сети с Латвией, Польшей и Швецией.

"Этот рубеж очень важен не только на пути к энергетической независимости Литвы. Это еще и проявление нашей солидарности с Украиной в войне, поскольку мы не можем допустить финансирование российской военной машины на наши деньги", – заявил министр энергетики Дайнюс Крейвис.

Еще 1 мая между Литвой и Польшей заработал газопровод GIPL. Он должен обеспечить энергонезависимость государств Балтии.

К слову, литовский МИД объявил о взятии стран-членов ЕС "в заложники" Венгрией.

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Российская Федерация Литва Электроэнергия из РФ
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