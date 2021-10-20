Навальный получил премию Сахарова. За свободу мысли

Российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас находится в тюрьме, получил главную премию Евросоюза в сфере прав человека. Европарламент присудил Навальному премию имени Сахарова "За свободу мысли".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Европарламента .

Кандидатура Навального была предложена Европейской народной партией, которая является крупнейшей фракцией в Европарламенте. Депутаты ЕНП назвали российского оппозиционера "главным политическим оппонентом" президента России Владимира Путина.

Что такое премия Сахарова

Премию Сахарова утвердил Европарламент в 1988 году. Ее вручают людям, внесшим исключительный вклад в борьбу за права человека по всей Земле. Премия была названа в честь советского правозащитника и диссидента Андрея Сахарова.

Размер премии, присуждаемой Европарламентом, составляет 50 000 евро.

Кто получил премию в прошлом году

В прошлом году премию Сахарова присудили представителям белорусской оппозиции. Напомним, что в прошлом году Александр Лукашенко путем фальсификации выборов переизбрался на очередной срок, что спровоцировало протесты по всей Беларуси.