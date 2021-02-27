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Мьянма вновь протестует против переворота: почти полтысячи задержанных

Новина українською → Мьянма, Суббота 27 февраля 2021 20:11
Мьянма вновь протестует против переворота: почти полтысячи задержанных Фото: протест в Мьянме (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Мьянме сегодня, 27 февраля, возобновились протесты против военного переворота, который произошел в стране в начале месяца. Сегодняшние акции протеста сопровождались столкновениями с силовиками и массовыми задержаниями по всей стране.

Об этом сообщает агентство Reutres.

Силовики применяли против митингующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты, а также стреляли в воздух из боевого оружия. На некоторых протестующих, как утверждают очевидцы, силовики нападали с дубинками.

По информации государственного телевидения Мьянмы, на акциях протеста по всей стране были задержаны более чем 470 человек.

"Люди без причины перекрывали дороги. Среди задержанных мы найдем организаторов акций протеста и примем жесткие меры", - заявило государственное телевидение.

Также есть информация, что в городе Монвия во время акции протеста ранения получила одна женщина. Некоторые местные СМИ заявляют, что она умерла, однако эта информация не подтверждена. За все дни протестов в стране погибли как минимум трое митингующих, а силовики говорят об одном убитом полицейском.

Завтра в Мьянме снова планируют протестовать против военного переворота. Митингующие будут требовать освобождения задержанного президента страны.

Напомним, 1 февраля в Мьянме военные захватили власть и арестовали президента. Военные устроили переворот из-за поражения на выборах.

Как писало РБК-Украина, во время разгона акции протеста в минувшую субботу в Мьянме погибли два человека и шестеро получили ранения.

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