В МИД Украины благодарны Латвии за запрет российского телеканала

Национальный совет по электронным СМИ Латвии сегодня решил на год запретить трансляцию телеканала "Россия РТР" на территории страны. В Министерстве иностранных дел Украины уже выразили благодарность.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил в своем Twiiter.

Соответствующее заявление сделал председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш.

"Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать", - сказал он.

Летом Нацсовет страны констатировал разжигания ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале и начал процесс ограничения.

На такое решение уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стал язык ненависти в отношении Украины", - написал глава МИД.