В МИД Украины благодарны Латвии за запрет российского телеканала
Национальный совет по электронным СМИ Латвии сегодня решил на год запретить трансляцию телеканала "Россия РТР" на территории страны. В Министерстве иностранных дел Украины уже выразили благодарность.
Соответствующее заявление сделал председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш.
"Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать", - сказал он.
Летом Нацсовет страны констатировал разжигания ненависти в передаче "60 минут" на этом телеканале и начал процесс ограничения.
На такое решение уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стал язык ненависти в отношении Украины", - написал глава МИД.
Напомним, в конце января 2019 года в Латвии уже прекращали трансляцию телеканала "РТР-Россия" из-за разжигания ненависти к гражданам Украины. Запрет действовал три месяца.
Как писало РБК-Украина, в июле 2019-го Суд ЕС в Люксембурге 4 июля принял решение, которое позволяет странам Евросоюза ограничивать работу телеканалов, на которых присутствует пропаганда ненависти.