Лига арабских государств готова стать посредником между Украиной и РФ
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил о готовности арабских стран стать посредниками в переговорах о прекращении войны между РФ и Украиной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Делегация Лиги арабских государств (ЛАГ) прибыла в Москву для обсуждения войны в Украине. Ранее в организации объявили о намерении посетить обе страны.
ЛАГ стремится выслушать руководство Украины и РФ, оценить ситуацию и изучить возможные посреднические шаги. В частности, арабские страны готовы предоставить площадку для мирных переговоров.
Глава египетского МИД Шукри подтвердил готовность ЛАГ стать посредником для "скорейшего окончания военного противостояния". В организации хотят помочь окончательному разрешению кризиса мирным путем.
К слову, Латвия поддержала исключение РФ из Совета ООН по правам человека после резни в Буче.
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