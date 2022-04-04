Лига арабских государств готова стать посредником между Украиной и РФ

Министр иностранных дел Египта Самех Шукри заявил о готовности арабских стран стать посредниками в переговорах о прекращении войны между РФ и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Делегация Лиги арабских государств (ЛАГ) прибыла в Москву для обсуждения войны в Украине. Ранее в организации объявили о намерении посетить обе страны. ЛАГ стремится выслушать руководство Украины и РФ, оценить ситуацию и изучить возможные посреднические шаги. В частности, арабские страны готовы предоставить площадку для мирных переговоров. Глава египетского МИД Шукри подтвердил готовность ЛАГ стать посредником для "скорейшего окончания военного противостояния". В организации хотят помочь окончательному разрешению кризиса мирным путем.