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Крупнейший производитель стекла в мире прекратил инвестиции в РФ

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Пятница 18 марта 2022 14:50
Крупнейший производитель стекла в мире прекратил инвестиции в РФ Фото: AGC ограничила свою работу в РФ (facebook.com/agc.global)
Автор: Антон Федорцив

Японская стеклянная компания Asahi Glass (AGC) ограничила свою работу на российской территории из-за военного вторжения войск РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт AGC.

Крупнейший производитель стекла на планете выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Украине и надеется на скорейшее восстановление мира. Пока сделки на территории нашего государства AGC приостановила.

"В России AGC Group в основном занимается производством архитектурного и автомобильного стекла. В связи с нынешней ситуацией Группа решила приостановить инвестиции в стране, в частности, на периодический ремонт печей для производства стекла", – говорится в заявлении компании.

Кроме того, AGC Group существенно сократила производство и поставку российским автопроизводителям. Японская компания продолжит следить за происходящим и может изменить ограничения для РФ.

К слову, Международное энергетическое агентство разработало специальный план отказа от российской нефти.

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