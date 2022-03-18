Крупнейший производитель стекла в мире прекратил инвестиции в РФ
Японская стеклянная компания Asahi Glass (AGC) ограничила свою работу на российской территории из-за военного вторжения войск РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт AGC.
Крупнейший производитель стекла на планете выразил глубокую обеспокоенность ситуацией в Украине и надеется на скорейшее восстановление мира. Пока сделки на территории нашего государства AGC приостановила.
"В России AGC Group в основном занимается производством архитектурного и автомобильного стекла. В связи с нынешней ситуацией Группа решила приостановить инвестиции в стране, в частности, на периодический ремонт печей для производства стекла", – говорится в заявлении компании.
Кроме того, AGC Group существенно сократила производство и поставку российским автопроизводителям. Японская компания продолжит следить за происходящим и может изменить ограничения для РФ.
К слову, Международное энергетическое агентство разработало специальный план отказа от российской нефти.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.