ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Китае выявили первый случай мутации COVID

Новина українською → Шанхай, Четверг 31 декабря 2020 20:58
В Китае выявили первый случай мутации COVID Фото: женщина в маске (pixabay)
Автор: РБК-Украина

В Китае подтвердили первый случай заражения новым штаммом коронавируса. Исследования показали заражение британского образца вируса.

Об этом сообщает Straits Times со ссылкой на Китайский Центр инфекционных заболеваний.

"Британский" штамм выявили у 23-летней женщины из Шанхая, которая 14 декабря прилетела из Великобритании. Женщина была госпитализирована после прибытия с легкими симптомами заболевания.

Медики сделали секвенирование ее образцов ДНК из-за истории путешествия в Соединенное Королевство и аномалии в результатах испытаний на нуклеиновые кислоты. Тесты подтвердили у женщины "британскую" мутацию коронавируса.

Напомним, во Франции зарегистрировали первый случай заражения новым штаммом коронавируса Sars-cov-2. Этот штамм коронавируса под названием 501.V2 впервые нашли в Южной Африке в середине декабря.

Кроме того, в американском штате Калифорния объявили о втором подтвержденном случае в стране нового штамма коронавируса. Это является убедительным свидетельством того, что инфекция широко распространяется в Соединенных Штатах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Китай Коронавирус
NEWS
С салютами и песнями: какие страны уже встретили Новый год
РБК-Украинаинформационное агентство С салютами и песнями: какие страны уже встретили Новый год
DAILY
Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Новый год и новый порядок: займет ли Украина свое место в меняющемся мире