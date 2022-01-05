Казахстан накаляется. Баррикады, штурмы и полиция на стороне народа: падет ли власть

Казахстан охватили массовые протесты, ночные попытки силовиков задушить протесты окончились безуспешно. Сегодня ситуация еще больше ухудшилась.

Чего хотят протестующие и падет ли власть, в материале РБК-Украина .

Ситуация сейчас

Полиция принялась переходить на сторону демострантов и сдавать им технику. Начинается строительство баррикад. Несмотря на уступки властей (отставку правительства, снижение цен на газ), протесты набирают обороты по всей стране.

Около трех тысяч человек с резиновыми дубинками сейчас пытаются взять штурмом акимат Алматы. Полиция использует против митингующих светошумовые гранаты.

11:00 Протестующие ворвались в здание акимата Алматы, в нем выбиты окна и двери.

Тем временем между полицией и правоохранителями столкновения.

С восточной стороны акимата Алматы начался пожар. Горит здание мэрии и прокуратуры.

В районе здания администрации Алматы слышна стрельба. Есть информация, что стреляют, в частности, протестующие.

Массовая потасовка в Алмате возле областной администрации. Градус столкновений в Казахстане резко растет.

В Астране на фоне протестов введено чрезвычайное положение с 5 по 19 января.

Чего требуют протестующие

Люди требуют политической реформы и отставки Нурсултана Назарбаева. Они призывают искоренить коррупцию и кумовство, начать строительство фабрик и заводов, сократить безработицу.

Люди также скандируют "Старик, уходи": этот лозунг часто звучит на митингах по отношению к Нурсултану Назарбаеву. Несколько человек вышли на улицу с баннером "Без Назарбаевых!".

Позиция Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем заявлении в связи со сложившейся ситуацией в стране призвал соотечественников "проявить благоразумие и не поддаваться на провокации".

"Призывы атаковать служебные помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет", - сказал Токаев в видеозаявлении во вторник.

С чего все началось

Протесты начались после роста цен на сжиженный газ. Впрочем, требования протестующих расширились.

Правительственная комиссия пообещала протестующим в городе Актау, что на западе Казахстана, снизить цену на газ до 50 тенге за литр. Кроме этого власти гарантировали не привлекать участников акций к ответственности.

Однако, протестующие теперь желают не только отставки правительства, но и искоренения коррупции и выхода из политики Нурсултана Назарбаева.