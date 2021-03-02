ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Израиле более половины взрослого населения полностью вакцинировали от COVID

Новина українською → Израиль, Вторник 02 марта 2021 17:14
В Израиле более половины взрослого населения полностью вакцинировали от COVID Фото: вакцина Pfizer от коронавируса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

В Израиле уже 52% взрослого населения полностью привилось вакциной от коронавируса. Это самый большой показатель в мире.

Об этом сообщает Newsru.co.il.

Ко 2 марта вторую дозу вакцины Pfizer получили 3 439 919 человек (59 тысяч человек за последние сутки). Первую дозу вкололи 4 772 078 (около 43 тысяч человек за сутки).

Полный курс из двух прививок прошли уже 37% от всего населения страны и более 52% взрослого (в возрасте от 16 лет и старше).

Ранее сообщалось, что правительство Израиля рассматривает возможность разрешения на возврат в страну граждан, которые остались за рубежом. Их хотят допустить к голосованию на парламентских выборах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Израиль
NEWS
Ляшко получил прививку от коронавируса
Ляшко получил прививку от коронавируса
DAILY
Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Битва за округа. Кто из политиков сразится за вакантные места в Раде