В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
На севере Италии, в городе Брешия ученые обнаружили "нигерийский" штамм. Об этом заявил президент Итальянского общества вирусологов и директор микробиологической лаборатории Арнальдо Карузо.
Новый штамм коронавируса обнаружили в Нигерии в конце декабря 2020 года.
"Впервые в Италии мы выделили штамм несущий мутации, которые вызывают озабоченность, поскольку они могут быть устойчивыми к доступным сегодня вакцинам против COVID-19", - заявил Карузо.
Напомним, власти Италии ужесточили действующие ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. В основном ограничения затронули север страны, в частности города Милан и Турин.
Ранее правительство Италии приняло решение продлить режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. Он будет продлен до конца апреля.
В Швеции нашли новую мутацию коронавируса у новорожденного, чья мать заразилась COVID-19.
Кроме того, "британский" штамм коронавируса выявили уже в 100 странах мира.
Добавим, что ранее исследователи из университета Эдинбурга обнаружили еще одну разновидность коронавируса в Великобритании. Он уже успел распространиться в целом в 10 странах.