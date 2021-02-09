В Иране стартовала вакцинация от COVID-19. Использовать будут российский "Спутник V"
В Иране сегодня стартовала вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Первым в стране прививку получил сын главы иранского Минздрава Парса Намаки.
Об этом пишет IRNA.
Указано, что вакцинация началась с торжественной церемонии, которую провели в больнице имама Хомейни в Тегеране в присутствии президента Хасана Рухани и министра здравоохранения Саида Намаки.
После этого от коронавируса привили двух медсестер и анестезиолога из отделения интенсивной терапии тегеранской больницы.
Глава Минздрава отметил, что 9 февраля пройдет одновременная вакцинация медсестер и врачей реанимаций в 625 больницах. Затем прививки будут делать другим уязвимым группам, начиная с граждан старше 65 лет.
Отметим, Намаки ранее анонсировал, что вакцинация против коронавируса российским препаратом "Спутник V" начнется в Иране на следующей неделе. Ожидалось, что она стартует во вторник.
Как писало РБК-Украина, ранее стало известно, что Еврокомиссия может обсудить вопрос централизованной закупки "Спутника V". Для этого необходимо, чтобы с соответствующей инициативой выступили страны Евросоюза.