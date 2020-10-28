ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Хакеры атаковали сайт предвыборной кампании Трампа

Новина українською → США, Среда 28 октября 2020 04:50
Хакеры атаковали сайт предвыборной кампании Трампа Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Артур Родивилов

Неизвестные взломали сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа. Работу ресурса удалось восстановить.

Об этом сообщил в Twitter представитель штаба Тим Мертау.

Сотрудники штаба работают с правоохранительными органами над поисками источника атаки.

По его словам, доступ к конфиденциальным данным не был получен в связи с тем, что они фактически не хранятся на сайте.

Напомним, выборы президента США пройдут 3 ноября. В них участвуют действующий глава государства Дональд Трамп и кандидат от демократов Джо Байден.

Корпорация Microsoft заявила, что в президентские выборы в США пытаются вмешиваться группы киберпреступников из России, Китая и Ирана. Хакеры атакуют работников предвыборных штабов президента Дональда Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена.

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Китай активнее всего желает вмешаться в выборы в США.

Ранее ФБР назвало три способа иностранного вмешательства в выборы в США.

Отметим, согласно данным Департамента национальной безопасности, РФ намеревается поставить под сомнение результаты голосования за президента США по почте.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Дональд Трамп Выборы в США
NEWS
Боевики стреляли вблизи Песок и Водяного
РБК-Украинаинформационное агентство Боевики стреляли вблизи Песок и Водяного
DAILY
Цена победы: чем отметились местные выборы в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Цена победы: чем отметились местные выборы в Украине