Германию охватила третья волна COVID-19. Карантин продлили до марта

Правительство Германии приняло решение продлить карантин на всей территории страны. Он будет действовать по меньшей мере до 7 марта.

Об этом сообщает Bild .

Согласно решению канцлера Ангелы Меркель и премьер-министров федеральных земель остаются в силе все действующие в стране ограничения.

Будут ли работать школы решат власти федеральных земель страны.

При этом с начала марта в Германии могут ослабить некоторые карантинные меры, однако с условиями.

Так, к примеру, с 1 марта могут открыться парикмахерские, но при условии соблюдения правил гигиены.

При этом карантин могут ослабить, если в течение семи дней число новых случаев заражения коронавирусом будет стабильно ниже 35 на 100 тысяч населения.

Тогда речь может идти об открытии, например, торговых точек, музеев и других заведений.

Кроме того, Ангела Меркель отметила, что темпы снижения заболеваемости коронавирусом в Германии вызывают большое удовлетворение.

"Мы можем быть очень довольны. Третья волна коронавируса обозначилась, мы должны бороться с ней", - заявила она.