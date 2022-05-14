Германия поддержала вступление Финляндии и Швеции в НАТО

На поддержку Германии могут рассчитывать Финляндия и Швеция на своем пути к полноправному членству в Североатлантическом альянсе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Глава немецкого МИД Анналена Бербок подтвердила позицию Берлина по поддержке расширения НАТО на две скандинавские страны. Толчком к желанию присоединиться к альянсу, по ее мнению, стало поведение РФ.

"Каждая страна свободна в принятии решений относительно своего членства в альянсе. Это касается и Швеции с Финляндией. Не НАТО подтолкнуло Швецию и Финляндию к вступлению, а действия президента России, поскольку они стремятся и дальше жить в мире со своими соседями, в этом союзе. Я горячо поддерживаю их присоединение", – призналась Бербок.

По словам министра, федеральное правительство полностью поддерживает присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Оборонительный потенциал обеих стран способен только усилить альянс, уверена дипломат.

Ранее Канада выступила за ускоренное присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. В то же время, местный МИД напомнил о необходимости достижения консенсуса относительно расширения альянса.