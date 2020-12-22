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В Германии обсуждают введение санкций против России за убийство чеченца

Новина українською → Берлин, Вторник 22 декабря 2020 00:42
В Германии обсуждают введение санкций против России за убийство чеченца Фото: Зелимхан Хангошвили (из открытых источников)
Автор: Артур Родивилов

Германия пообещала ввести новые санкции против России в том случае, если суд вынесет обвинительный приговор подозреваемому в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Приговор должны вынести в марте 2021 года.

Об этом пишет Der Spiegel.

После приговора по делу об убийстве в Тиргартене потребуется объединить усилия с партнерами по ЕС и ввести новые санкции, пишет газета.

7 октября в Германии начался уголовный процесс по делу об убийстве Хангошвили.

Напомним, в центре Берлина в августе 2019 тремя выстрелами из пистолета убили участника второй чеченской кампании, 40-летнего Хангошвили. Прокуратура Германии обвинила в убийстве гражданина РФ Вадима Красикова.

Поводом к заказу убийства в прокуратуре назвали оппозиционное отношение жертвы к "России и администрации автономных республик Чечни, Ингушетии и пророссийского правительства Грузии".

РБК-Украина писало, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил санкциями против РФ за убийство чеченца.

Впоследствии канцлер ФРГ Ангела Меркель подтвердила, что Германия может ввести новые санкции против РФ.

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