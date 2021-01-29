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Франция закрывает границы для прибывающих из-за пределов ЕС

Новина українською → Париж, Пятница 29 января 2021 22:07
Франция закрывает границы для прибывающих из-за пределов ЕС Фото: Жан Кастекс (кадр видео)
Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Франции Жан Кастекс на вечернем брифинге 29 января объявил об ужесточении ограничений на поездки из-за пандемии коронавируса. Франция закрывает свои границы.

Брифинг французского премьера транслировался в Twitter.

По словам Кастекса, правительство решило запретить въезд во Францию из-за пределов Европейского союза. Запрет начнет действовать в воскресенье, 31 января.

Однако есть исключения на важные поездки.

Напомним, в середине января Франция ужесточила карантин из-за пандемии коронавируса. Правительство страны ввело комендантский час на 15 дней, а также ввело обязательную самоизоляцию для прибывших из-за рубежа.

Также РБК-Украина писало, что на этой неделе французский президент Эммануэль Макрон провел встречу с министрами относительно возможности ужесточения карантина во Франции. В Кабмине говорили, что существует возможность объявления третьего локдауна.

Кроме того, правительство Франции не разрешило ресторанам открыться 20 января, как планировалось ранее. Рестораны будут закрытыми еще несколько недель.

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