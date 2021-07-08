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Франция призвала страны ЕС не признавать вакцины из России и Китая

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Париж, Четверг 08 июля 2021 10:00
Франция призвала страны ЕС не признавать вакцины из России и Китая Фото: госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Во Франции призывают отказаться от российской и китайской вакцин. В Министерстве иностранных дел призывают граждат доверять только проверенным вакцинам.

Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон, cообщает РБК-Украина, ссылаясь на телеканал Francе 2.

По его словам, граждане должны получать только те вакцины, в действенности которых руководство страны уверено. По его словам, таких препаратов, признанных во Франции и Европе, а также в ряде других стран, всего четыре.

"В отношении же ряда других вакцин, в частности российских и китайских, Франция говорит своим партнерам: "Будьте осторожны, скажите "нет" этим вакцинам", - сказал политик.

Напомним, в начале июня Словакия отказалась от закупки российской вакцины "Спутник V". Причина такого решения властей страны заключалась в том, что жители страны избегают прививаться от коронавируса этим препаратом.

Отметим, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве Германии писало, что Евросоюз отложил одобрение вакцины "Спутник V" из-за того, что российская сторона не предоставила вовремя данные о препарате.

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Франция Российская Федерация Китай Вакцина
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