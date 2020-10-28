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Во Франции вводят повторный режим самоизоляции

Новина українською → Париж, Среда 28 октября 2020 21:35
Во Франции вводят повторный режим самоизоляции Фото: Эммануэль Макрон (facebook.com/EmmanuelMacron)
Автор: РБК-Украина

Правительство Франции вновь вводит режим самоизоляции по всей территории страны. Он начнет действовать с пятницы, 30 октября.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.

"Я решил, что с пятницы будет восстановлен режим самоизоляции, который ранее помогал сдерживать вирус", - сказал Макрон.

При этом все заведения общественного питания, а также ряд коммерческих предприятий во Франции закрываются.

"Коммерческие предприятия, не попадающие в разряд первой необходимости, как было решено еще весной, места сбора большого количества людей - бары, рестораны - будут закрыты", - сказал он.

Кроме того, детские сады, школы, колледжи и средние школы останутся открытыми с усиленными протоколами здравоохранения.

По его словам, ограничение будет действовать по меньшей мере до 1 декабря.

Напомним, в воскресенье во Франции зарегистрировали рекордные 52 010 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки.

Кроме того, режим "чрезвычайного положения в области здравоохранения", вызванный пандемией COVID-19, может быть продлен во Франции до 16 февраля 2021 года.

Добавим, что правительство Франции приняло решение ввести комендантский час в стране на шесть недель.

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