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Евросоюз подготовил проект реформирования ВОЗ

Новина українською → Евросоюз, Четверг 22 октября 2020 12:56
Евросоюз подготовил проект реформирования ВОЗ Фото: ВОЗ (wikipedia.org)
Автор: Юлия Струк

Европейский союз подготовил пакет предложений по реформированию Всемирной организации здравоохранения. Он предусматривает повышение прозрачности механизма сотрудничества со странами-членами.

Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на проект документа.

Указано, что текст документа, датированный 19 октября, составило правительство Германии после консультаций с представителями других стран-членов Евросоюза на фоне критики в адрес Китая за недостаточную прозрачность предоставленных ВОЗ данных в самом начале пандемии COVID-19.

В нем содержится рассчитанный на несколько месяцев "план по устранению недостатков ВОЗ, связанных с финансированием, управлением и юридическими полномочиями".

Пакет мер предусматривает обеспечение быстрого обмена между государствами-членами информацией о чрезвычайных ситуациях в области здравоохранения. Более детального описания требуемых от ВОЗ мер агентство не предоставляет.

В документе отмечается, что ЕС признает за ВОЗ ключевую роль в борьбе с кризисами в сфере здравоохранения, несмотря на существующие недостатки организации.

Подчеркивается, что министры здравоохранения стран ЕС должны обсудить проект документа в формате видеоконференции на следующей неделе. Ожидается, что позднее он будет представлен на ассамблее ВОЗ, которая состоится в середине ноября.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель принял решение о созыве экстренного саммита с участием глав государств и представительств ЕС, где обсудят меры по борьбе с пандемией и улучшению эпидемиологических ситуаций в странах.

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