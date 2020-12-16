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ЕС согласовал третий пакет санкций против Беларуси

Новина українською → Брюссель, Среда 16 декабря 2020 11:45
ЕС согласовал третий пакет санкций против Беларуси Фото: ЕС утвердил новые санкции против Беларуси (flickr com libereurope)
Автор: Анастасия Рокитна

Послы Европейского Союза сегодня утвердили введение третьего пакета санкций в связи с событиями в Беларуси. Решение приняли 16 декабря.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

Этот пакет предусматривает ограничения в отношении 29 человек и 7 субъектов.

"Послы ЕС одобрили новые санкции в отношении Беларуси", - написал журналист.

Напомним, пакет должен быть одобрен министрами ЕС по делам окружающей среды в четверг перед официальной публикацией.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что правление белорусского президента Александра Лукашенко, которое длится уже 26 лет, может закончиться к весне.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз может расширить санкции против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, Брюссель требует от него пойти на уступки протестующим и прекратить насилие против белорусского народа.

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