ЕС согласовал третий пакет санкций против Беларуси

Послы Европейского Союза сегодня утвердили введение третьего пакета санкций в связи с событиями в Беларуси. Решение приняли 16 декабря.

Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

Этот пакет предусматривает ограничения в отношении 29 человек и 7 субъектов.

"Послы ЕС одобрили новые санкции в отношении Беларуси", - написал журналист.

Напомним, пакет должен быть одобрен министрами ЕС по делам окружающей среды в четверг перед официальной публикацией.

Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что правление белорусского президента Александра Лукашенко, которое длится уже 26 лет, может закончиться к весне.

Напомним, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Европейский союз может расширить санкции против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. В частности, Брюссель требует от него пойти на уступки протестующим и прекратить насилие против белорусского народа.