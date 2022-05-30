ЕС не может допустить отказ от шестого пакета санкций против России, - глава Европарламента
Руководство Европейского Союза не может позволить, чтобы соглашение о введении новых антироссийских ограничений не состоялось.
Об этом заявила глава Европейского парламента Роберта Метсола, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Шестой пакет санкций против России во что бы то ни стало должны одобрить. По крайней мере, к этому призывают в президиуме Европарламента.
"Я очень надеюсь, что соглашение будет. Мы не можем позволить, чтобы его не было. Хоть я и понимаю реалии, с которыми сталкиваются разные страны, существует разрешенный предел гибкости, преступив которую доверие наших граждан будет утеряно", – рассказала Метсола.
Она признала, что введение новых пакетов санкций дается ЕС нелегко. Однако в данный момент сохраняется надежда на введение эффективных ограничений. Европарламент, по словам Метсолы, будет настаивать на новых санкциях против РФ.
Страны ЕС до сих пор не могут согласовать 6-й пакет санкций против РФ с нефтяным эмбарго. Главный оппонент ограничений – Венгрия, постоянно выдвигающая новые условия для снятия вето.
Напомним, что президент Зеленский раскритиковал Евросоюз за промедление с принятием новых антироссийских санкций.
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