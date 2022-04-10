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Дуда о военных преступлениях РФ: Сделаем все, чтобы украинцы не ждали справедливости 80 лет

Новина українською →
Варшава, Воскресенье 10 апреля 2022 19:25
Дуда о военных преступлениях РФ: Сделаем все, чтобы украинцы не ждали справедливости 80 лет Фото: Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Польский президент Анджей Дуда заверил, что его страна будет прилагать все усилия для скорейшего наказания всех причастных к военным преступлениям РФ на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter канцелярии президента.

Польша предоставит Украине поддержку на всех уровнях для наказания военных преступников. Дуда убежден, что украинцы не должны десятилетиями ждать наказания виновных.

"Мы будем поддерживать Украину во всех юридических и дипломатических действиях, направленных на наказание виновных в преступлениях, которые в этот момент совершают россияне. Мы сделаем все, чтобы пострадавшим украинцам не пришлось ждать справедливости 80 лет!" – заявил президент.

Напомним, что австрийский канцлер собрался в Москву после визита в Украину.

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