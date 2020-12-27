На Британию обрушился шторм "Белла": ветер до 170 км/час и обесточенные дома

На Великобританию обрушился шторм "Белла". Последствиями стихии стали поваленные деревья и обесточенные дома.

Об этом сообщает BBC.

Шторм изначально обрушился на юг острова, принеся ливни и сильный порывистый ветер, скорость которого достигала 170 километров в час. Из-за стихи на юге Англии происходили задержки поездов, были затоплены железные дороги.

Сейчас шторм "Белла" идет на север и ожидается, что его последствия ощутят на большей части Великобритании. Метеорологическая служба выпустила желтый уровень предупреждения, связанный со снегом и льдом. Возможны разрушения во всех частях острова.

Отмечается, что на Уэльсе в результате шторма была обесточена 21 тысяча домов, часть из которых успели подключить обратно к электросети в воскресенье утром. Также около 40 домов пострадали от наводнений в городе Бедфорд в Англии.

Очевидцы публиковали в интернете фото с поваленными деревьями от сильного ветра и подтопленных домов и придомовых участков.

Неделю назад сообщалось, что на острова Фиджи обрушился сильный ураган Яса. Многие жители островного государства остались без крова и пресной воды.

Также Германия обещает выделить 500 млн евро на поддержку усилий бедных стран мира в сфере борьбы с изменениями климата.