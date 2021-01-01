Британия завершила процесс Brexit

С 1 января 2021 года Великобритания завершила процесс выхода из ЕС. Он начался в конце января 2020 года.

30 декабря Палата общин парламента Великобритании одобрила торговое соглашение с Европейским союзом. За принятие законопроекта проголосовали 521 депутат, против - 73.

Как пишет Интерфакс, на Даунинг-стрит заверили, что Великобритания в рамках соглашения вернула себе контроль над границей, торговлей, судебной системой и рыболовными водами.

"Сделка гарантирует, (...) что мы больше не подчиняемся правилам ЕС, Европейский суд не играет никакой роли, и все наши ключевые красные линии в отношении возвращения суверенитета были достигнуты. Это означает, что 1 января 2021 года мы будем иметь полную политическую и экономическую независимость", - указали на Даунинг-стрит.

"Я верю, что это хорошая сделка и для всего Евросоюза", - отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Согласно положениям соглашения, Великобритания будет иметь доступ к рынку ЕС, не ограниченный тарифами и квотами. Однако британским производителям придется учитывать стандарты, как Соединенного Королевства, так и ЕС.

Отметим, что ратифицировать соглашение в Европарламенте планируют на сессии в марте 2021 года.