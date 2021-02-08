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В Британии нелегалам предложат вакцинацию без каких-либо проверок документов

Новина українською → Британия, Понедельник 08 февраля 2021 13:57
В Британии нелегалам предложат вакцинацию без каких-либо проверок документов Фото: вакцина от коронавируса (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Правительство Британии заявило, что живущим в стране людям с неофициальным или неопределенным миграционным статусом, предложат вакцинацию от коронавируса. Причем привить их должны без каких-либо проверок права на проживание в государстве.

Об этом сообщает Тhe Guardian.

Указано, что благотворительным организациям и другим группам предложат связаться с нелегальными мигрантами, которые не зарегистрированы у терапевта, чтобы убедить их пройти вакцинацию.

Отмечается, что актуальных данных о количестве людей, проживающих в стране без официального разрешения, нет. По последней оценке Министерства внутренних дел, сделанной в 2005 году, в стране незаконно проживает около 430 тысяч человек.

По оценкам же одного независимого исследования, проведенного в 2019 году, теперь это число может составлять от 800 тысяч до 1,2 миллиона лиц.

Подчеркивается, что мигранты без официального статуса будут вакцинированы в том же порядке, что и другие жители Великобритании, в зависимости от их возраста или медицинского статуса.

Напомним, куратор процесса вакцинации в Британии Надим Захави заявил, что британское правительство не планирует введение COVID-паспортов. В случае необходимости британские врачи будут выдавать справку о вакцинации.

Как писало РБК-Украина, в стране первую дозу COVID-вакцины получили уже 10 млн жителей страны. Таким образом, провакцинированы уже 15% населения Соединенного Королевства.

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