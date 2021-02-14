В Британии 15 миллионов человек уже привиты от коронавируса
В Британии первую дозу вакцины от коронавируса получили более 15 миллионов человек. Почти все из четырех групп риска, которые планировать первыми привить.
Об этом сообщил премьер-министр Британии Борис Джонсон в Twitter.
Правительство Соединенного Королевства планировало к середине февраля привить 15 миллионов человек и достигло этой цели. К текущему моменту известно, что первую дозу получили 15 062 189 человек, из них 537 715 уже привиты и второй дозой.
Задачей правительства было к середине февраля привить людей из четырех групп риска - жильцы и сотрудники домов престарелых, медики и социальные работники с "передовой" борьбы против коронавируса, люди в возрасте от 70 лет и старше, а также пациенты, чьи проблемы со здоровьем делают их более уязвимыми перед COVID.
Известно, что к 29 марта хотят привить всех людей из различных групп приоритета в количестве 29 миллионов человек, а к 26 июля - все взрослое население страны (53 миллиона человек). Всего в Британии проживает более 66 миллионов человек.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании рассматривает введение паспортов вакцинации для возобновления путешествий. Также они могут стать допуском для другой активности, которая сейчас ограничена или запрещена.
Также РБК-Украина писало, что в Великобритании проведут массовое тестирование жителей в связи с выявленными случаями заражения штаммом коронавируса, впервые зафиксированным в ЮАР. Тестирование пройдет в отдельных районах графства Хэмпшир.