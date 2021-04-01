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Нет больных. В Израиле начали закрывать COVID-отделения больниц

Новина українською → Израиль, Четверг 01 апреля 2021 19:10
Нет больных. В Израиле начали закрывать COVID-отделения больниц Фото: больницы Израиля начали закрывать COVID-отделения (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Израиле начали закрывать отделения больниц, предназначенные для лечения больных коронавирусом. Это связано с тем, что больных коронавирусом в Израиле почти нет вообще.

Об этом пишет израильская газета "Едиот ахронот".

Как рассказал изданию, 30 марта больница "Рамбам" не приняла ни одного нового больного на коронавирус, хотя еще в прошлом месяце до ее отделения госпитализировали по 15 пациентов в сутки.

Не приняли новых COVID-больных и больницы "Ассута" и "Меир", а в больнице "Шиба" и "Бейлинсон" госпитализировали 30 марта только по одному больному с подозрением на COVID-19. Во время пика эпидемии в эти больницы госпитализировали по 20-30 человек ежесуточно.

Спад количества новых больных зафиксировали и в больнице "Хадасса - Эйн-Керем", которая считается одной из самых нагруженных в стране. Во вторник эта больница приняла всего трех новых пациентов.

Кроме того, по данным Министерства здравоохранения Израиля, по состоянию на сегодня лечение во всех больницах страны в целом проходят менее 400 человек, а в конце января количество пациентов составляло - более 1100.

Улучшения ситуации с коронавирусом связывают с вакцинацией. Израиль уже полностью вакцинировал от коронавируса больше половины своего населения.

Напомним, Израиль планирует начать вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 12-15 лет. Вакцинация начнется, как только вакцина компании Pfizer получит соответствующее одобрение на территории США.

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