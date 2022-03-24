Байден хочет исключения России из G20 и участия Украины в ее заседаниях
Президент Соединенных Штатов Джо Байден прокомментировал возможность исключения России из G20 за развязывание войны против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-конференцию хозяина Белого дома.
Американский президент признал, что внутри G20 нет консенсуса по поводу будущего России в организации. Отдельные государства не хотят наказывать РФ исключением из "Большой двадцатки".
"Мой ответ – да (Россию надо исключить из G20 – ред.). Что касается 20-ки, этот вопрос поднимался. Индонезия и некоторые другие страны против этого. Поэтому мы попросили, чтобы Украина посещала эти совещания. Чтобы Украина могла бы присутствовать на встречах "Большой двадцатки", – заявил Байден.
Напомним, что президент Джо Байден пообещал ответ РФ на возможное использование химического оружия.
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