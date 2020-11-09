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Азербайджан заявил, что случайно сбил российский вертолет у границы с Арменией

Новина українською → Баку, Понедельник 09 ноября 2020 19:41
Азербайджан заявил, что случайно сбил российский вертолет у границы с Арменией Фото: вертолет Ми-24 (iz.ru)
Автор: Роман Тверденко

Азербайджан заявил, что случайно сбил российский военный вертолет Ми-24 неподалеку от границы с Арменией. Баку готов выплатить компенсации за инцидент.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.

В ведомстве отметили, что команда стрелять на поражение была дана ошибочно по ряду факторов - вертолет пролетал неподалеку от границы Армении и Азербайджана в период активных боев в Нагорном Карабахе, в темное время суток и на малой высоте, вне радаров ПВО. Кроме этого, российские военные самолеты ранее не летали в том районе.

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