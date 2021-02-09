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Азербайджан одобрил исследование комбинированного использования двух вакцин

Новина українською → Азербайджан, Вторник 09 февраля 2021 14:49
Азербайджан одобрил исследование комбинированного использования двух вакцин Фото: вакцина (GettyImages)
Автор: Юлия Струк

Министерство здравоохранения Азербайджана разрешило проводить в стране клинические исследования комбинированного применения двух вакцин. Речь идет о российском препарате "Спутник V" и вакцины AstraZeneca.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава страны.

"Азербайджан впервые в мире разрешил Sputnik V и AstraZeneca изучить совместное использование вакцин от COVID-19", - гласит сообщение.

В ведомстве ожидают, что исследования такой комбинации начнутся к концу февраля.

Напомним, в начале декабря британская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что намерена доработать свою вакцину от COVID-19 с помощью российской "Спутник V". Компания хотела выяснить, можно ли повысить эффективность конечного продукта.

Ожидалось, что испытания начнутся до конца года. При этом Россия подчеркивала, что в случае достижения высокой эффективности хочет производить новую вакцину совместно.

Как писало РБК-Украина, В Иране сегодня стартовала вакцинация от коронавируса российским препаратом "Спутник V". Первым в стране прививку получил сын главы иранского Минздрава Парса Намаки.

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