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Авиакомпании могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для пассажиров

Новина українською → Канберра, Вторник 24 ноября 2020 10:45
Авиакомпании могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19 для пассажиров Фото: самолет (freepik)
Автор: Анастасия Рокитна

Австралийский национальный перевозчик Qantas рассматривает возможность изменения правил обслуживания пассажиров. Когда вакцины станут доступными, то могут начать просить доказательства вакцинации путешественников.

Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Алан Джойс, передает CNN.

Справка о прививке от коронавируса может стать обязательной для туристов.

"Мы рассматриваем изменения в наши правила обслуживания авиапассажиров. Поэтому, например, пассажиров международных рейсов мы попросим сделать прививку перед тем, как они поднимутся на борт самолета", - отметил Джойс.

Он допускает, что это может стать общим требованием всех авиакомпаний.

Напомним, ЮНИСЕФ готовит спецоперацию для оперативного распространения вакцины от COVID-19.

Отметим, глобальный механизм COVAX подтвердил выделение Украине вакцины от коронавируса, как только она будет зарегистрирована.

В украинском Минздраве говорили, что Украина получит максимум 8,5 млн доз вакцины от коронавируса.

Кроме того, Украина вошла в список стран, которым предложат специальную цену на вакцину от COVID-19, когда она появится.

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