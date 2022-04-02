В зоне ООС украинские военные уничтожили 4 танка и 6 бронемашин врага
Украинские войска на Донецком и Луганском направлениях продолжили успешно защищать территорию от российских оккупантов, нанеся врагу потери в технике.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию ООС в Facebook.
За сутки группировка Объединенных сил отразила 6 атак армии РФ. Умелые действия и мастерство украинских воинов позволили нанести урон оккупантам.
"В частности, украинские защитники уничтожили 4 танка, 6 единиц бронированной и 7 единиц автомобильной техники противника", – говорится в сообщении.
Тем временем Киевская область полностью освобождена от российских оккупантов. Спецназовцы производят зачистку населенных пунктов. Также Вооруженные силы освободили поселок в 18 км от Чернигова.
К слову, в Кремле назвали одну из главных целей развязанной против Украины войны.
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