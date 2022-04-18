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Военные отбили попытку вражеских диверсантов пробиться в тыл на юге Украины

Новина українською →
Понедельник 18 апреля 2022 14:51
Военные отбили попытку вражеских диверсантов пробиться в тыл на юге Украины Фото: Украинские военные (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Оперативное командование "Юг" отчиталось о положении дел в южных областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию ОК "Юг" в Facebook.

Российские оккупанты продолжают попытки создать негативный имидж украинским властям. В освобожденных от войск РФ местностях враг активизировал диверсионную работу с целью дискредитации ВСУ и других военных формирований.

"Так, ночная попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы в тыл, нашими подразделениями отбита. Под обстрелом противник отступил", – говорится в сообщении.

К слову, украинская разведка получила данные командира-изменника из внутренних войск с базированием в Крыму.

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