Военные отбили попытку вражеских диверсантов пробиться в тыл на юге Украины
Фото: Украинские военные (Getty Images)
Оперативное командование "Юг" отчиталось о положении дел в южных областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию ОК "Юг" в Facebook.
Российские оккупанты продолжают попытки создать негативный имидж украинским властям. В освобожденных от войск РФ местностях враг активизировал диверсионную работу с целью дискредитации ВСУ и других военных формирований.
"Так, ночная попытка прорыва диверсионно-разведывательной группы в тыл, нашими подразделениями отбита. Под обстрелом противник отступил", – говорится в сообщении.
К слову, украинская разведка получила данные командира-изменника из внутренних войск с базированием в Крыму.
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