Уничтожена подстанция и есть гуманитарный коридор, - мэр Николаева
Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что действует единственный гуманитарный коридор и в городе создают запас продуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Александра Сенкевича в эфире UAразом.
По словам мэра Николаева, оккупанты пробуют подходить на расстояние 30-50 км от города и начинает обстрел из ГРАДов и кассетными снарядами.
Утром российские войска обстреляли Северный район города, погибло 9 человек, еще 7 человек – в реанимации. По словам Сенкевича, под удар попали пожилые люди, которые стояли в очереди к банкомату и перед супермаркетом АТБ.
Сейчас есть только один гуманитарный коридор: в направлении Одессы. С направлений Херсона, Баштанки и Кропивницкого очень опасно – там контролируют оккупанты.
Город сейчас создает неприкосновенный запас из консервов и продуктов длительного хранения. Все остальные продукты, которые долго храниться не могут – волонтеры отдают нуждающимся.
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Напомним, ранее мы писали о том, что Николаевская область готовит эвакуацию с оккупированных территорий.
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