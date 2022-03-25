В районе Тростянец в Сумской области украинские военные уничтожили вражеский Т-80. Это не впервые, когда оккупанты потерпят поражение в этой локации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Холодноярская пехота поразила его на месте, где ранее неоднократно разбивали противника: здесь уже почили в Бозе пару российских БМП, танки, автомобильная техника. И это почему-то не останавливает российских оккупантов: они регулярно прибывают на "намоленное" место, где украинские защитники всегда "тепло" их встречают", - пишет пресс-служба. Фото: украинские военные уничтожили вражеский танк в Сумской области (фото t.me/ministry_of_defense_ua)