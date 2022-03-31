ru ua
Чт, 31 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украинские разведчики обнародовали персональные данные десантников Беларуси

Новина українською →
Четверг 31 марта 2022 14:36
Украинские разведчики обнародовали персональные данные десантников Беларуси Фото: Белорусские десантники (t.me/modmilby)
Автор: Антон Федорцив

Главное управление разведки Министерства обороны Украины получило персональные данные отдельных белорусских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал ГУР Минобороны.

"Главное управление разведки Украины получило персональные данные на отдельных военнослужащих (106 человек) 38-й десантно-штурмовой бригады (в/ч 92616, г. Брест) Вооруженных сил Республики Беларусь", – говорится в сообщении.

Украинские разведчики также напомнили, что все военные преступники предстанут перед судом и будут привлечены к ответственности. Обнародованные списки содержат фамилии, фото, воинские звания, должности, идентификационные номера, адреса регистрации/проживания, контактные телефоны, марки и номера авто в собственности.

Напомним, что аэропорт Бреста войска РФ стали использовать для ударов по территории Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины Беларусь Главное управление разведки Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
36-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Налоги во время войны. Что изменилось для бизнеса после вторжения России в Украину