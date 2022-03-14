ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Удар по телевышке в Ровно: есть погибшие и раненые

Новина українською →
Ровно, Понедельник 14 марта 2022 18:46
Удар по телевышке в Ровно: есть погибшие и раненые Фото: Удар по телевышке в Ровно 14 марта (rivne.tv)
Автор: Анна Шиканова

В Ровно ночью 14 марта российские оккупанты нанесли удар по телевышке. Известно, что было выпущено две ракеты. В областной администрации рассказали о количестве жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг начальника областной военной администрации Виталия Коваля.

Он сообщил, что удары ракет попали в телевизионную вышку и в административные здания возле нее. На данный момент уже известно о 9 погибших. Еще 9 человек ранены.

На месте происшествия сейчас ведутся работы сотрудниками ГСЧС. Аварийные и восстановительные работы еще продолжаются.

К вечеру удалось восстановить доступ к телетрансляциям и радиовещанию.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что оккупанты разрушили очистные сооружения в Запорожской области.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Ровно
NEWS
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную