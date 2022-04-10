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В Тростянце документируют военные преступления РФ

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Сумская область, Воскресенье 10 апреля 2022 15:58
В Тростянце документируют военные преступления РФ Фото: Разминирование в Сумской области (facebook.com/TrostyanetsTownCouncil)
Автор: Антон Федорцив

Офис генерального прокурора рассказал о работе стражей порядка по фактам военных преступлений военнослужащих РФ во время оккупации и артиллерийских обстрелов Тростянца.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию в Telegram-канале ведомства.

Ахтырская окружная прокуратура руководит уголовными производствами по фактам нарушения законов и обычаев войны. Среди преступлений, в частности, предполагается убийство.

"По данным следствия, военнослужащие Вооруженных сил РФ 21 марта 2022 года из тяжелой артиллерии обстреляли жилой квартал в г. Тростянец. В результате в собственной квартире от осколочных ранений погиб 34-летний мужчина", – говорится в сообщении.

Кроме того, 7 апреля во время осмотра парковой зоны правоохранители обнаружили обгоревшее тело. В настоящее время личность погибшего устанавливается.

Напомним, что на территории Сумской области военная администрация сменила время комендантского часа.

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