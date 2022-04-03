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В Сумской области идет зачистка от оккупантов, – председатель ОВА Живицкий

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Сумская область, Воскресенье 03 апреля 2022 23:08
В Сумской области идет зачистка от оккупантов, – председатель ОВА Живицкий Фото: Разрушение в Тростянце (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Антон Федорцив

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий поделился оперативной информацией о возобновлении контроля над районами области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы области.

Вооруженные силы днем 3 апреля фактически вернули контроль над Конотопским районом. В данный момент там ведутся проверочные меры.

"Идет зачистка Сумской области. В частности, и Конотопского района", – написал Живицкий.

По его словам, сейчас определяют, где еще могли остаться группы оккупантов. Их "забыли" сослуживцы во время бегства с территории области.

К слову, российские оккупанты обстреляли Дергачи Харьковской области.

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