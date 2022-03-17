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В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми

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Луганская область, Четверг 17 марта 2022 20:20
В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми Фото: Обстрелянное здание в Северодонецке (facebook.com/sergey.gaidai.loga)
Автор: Антон Федорцив

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал об очередном военном преступлении российских войск. Они обстреляли приют в Северодонецке.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информацию главы области в Facebook.

Гайдай назвал войска РФ "зверями", напавшими на детей. Атака на приют, по его мнению, свидетельствует об опасности нахождения в любом уголке области.

"Жители и работники заведения в безопасности. В этом заведении от вражеских обстрелов скрывалось множество мам с малышами, но Россия догнала их и там. Безопасных мест в Луганской области больше нет!" – констатировал руководитель Луганской ОВА.

Напомним, что президент США Джо Байден прямо назвал Путина настоящим головорезом.

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