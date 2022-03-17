В Северодонецке оккупанты обстреляли приют для матерей с детьми

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал об очередном военном преступлении российских войск. Они обстреляли приют в Северодонецке.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на информацию главы области в Facebook.

Гайдай назвал войска РФ "зверями", напавшими на детей. Атака на приют, по его мнению, свидетельствует об опасности нахождения в любом уголке области.

"Жители и работники заведения в безопасности. В этом заведении от вражеских обстрелов скрывалось множество мам с малышами, но Россия догнала их и там. Безопасных мест в Луганской области больше нет!" – констатировал руководитель Луганской ОВА.