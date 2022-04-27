Россия могла лишиться еще одного корабля. Информация уточняется, - Арестович

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович рассказал о потерях Военно-морского флота РФ во время войны против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг в Офисе.

Советник Ермака подтвердил потерю Россией минимум восьми кораблей за время войны. Ночью ВМФ РФ, по всей вероятности, потеряли еще одно судно. "Кораблей (уничтожено в общем – ред.) восемь единиц, но некоторые говорят, что уже девять единиц после сегодняшней ночи. Но эта информация нуждается в уточнении", – заявил Арестович.