ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Решение о передаче самолетов МиГ-29 Украине должны принимать все члены НАТО, - МИД Польши

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 21:27
Решение о передаче самолетов МиГ-29 Украине должны принимать все члены НАТО, - МИД Польши Фото: Решение о передаче МиГ-29 должен принимать вся НАТО (facebook_com_UkrainianLandForces)
Автор: Анна Шиканова

Решение о возможной передаче Украине МиГ-29 должно приниматься всем альянсом НАТО, так как это может затронуть весь альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Wiadomosci.

Глава МИД Польши Збигнев Рау после заседания Совета безопасности ООН по сотрудничеству с ОБСЕ дал брифинг, на котором высказал позицию своей страны по поводу возможной передачи Украине самолетов МиГ-29.

"Я могу только сказать, что это решение может быть принято только всем альянсом НАТО, а не одним членом, потому что последствия таких решений затронут весь альянс. Одна страна альянса не может принять решение за остальных", - заявил Збигнев Рау.

Стоит отметить, что ранее глава канцелярии премьер-министра Польши сообщил, что вопрос с МиГ-29 еще не закрыт. Но решение нужно принимать только вместе с союзниками, с НАТО и США.

Также Польша хочет гарантии, что этот пробел будет заполнен другими самолетами подобного класса.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Напомним, ранее мы писали о том, что Зеленский обсудил войну в Украине с лидерами Польши, Израиля и Люксембурга.

Все оперативные новости о событиях в Украине – читайте в нашей онлайн-трансляции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Миг-29
NEWS
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную