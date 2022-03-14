Решение о передаче самолетов МиГ-29 Украине должны принимать все члены НАТО, - МИД Польши

Решение о возможной передаче Украине МиГ-29 должно приниматься всем альянсом НАТО, так как это может затронуть весь альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Wiadomosci.

Глава МИД Польши Збигнев Рау после заседания Совета безопасности ООН по сотрудничеству с ОБСЕ дал брифинг, на котором высказал позицию своей страны по поводу возможной передачи Украине самолетов МиГ-29.

"Я могу только сказать, что это решение может быть принято только всем альянсом НАТО, а не одним членом, потому что последствия таких решений затронут весь альянс. Одна страна альянса не может принять решение за остальных", - заявил Збигнев Рау.

Стоит отметить, что ранее глава канцелярии премьер-министра Польши сообщил, что вопрос с МиГ-29 еще не закрыт. Но решение нужно принимать только вместе с союзниками, с НАТО и США.

Также Польша хочет гарантии, что этот пробел будет заполнен другими самолетами подобного класса.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!