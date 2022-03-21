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Подоляк назвал самые эффективные способы воздействия на российскую элиту

Новина українською →
Понедельник 21 марта 2022 19:07
Подоляк назвал самые эффективные способы воздействия на российскую элиту Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал самые эффективные способы давления на элиту Российской Федерации. Среди них нефтяное эмбарго, замораживание активов и арест имущества.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Михаила Подоляка.

По словам Подоляка, наиболее мощными инструментами влияния на элиту России, которые применяет мир, есть:

  • нефтяное эмбарго;

Высший представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель открыто заявил о том, что обстрел Мариуполя является крупным военным преступлением России, в связи с чем важно немедленно и наглухо закрыть сырьевой инструмент.

"Вопрос в ОПЕК и в желании отказаться от квот для ОАЭ и Саудовской Аравии”, - добавляет Подоляк.

  • заморозка активов

Во Франции заморозили активы Центрального Банка России на сумму 22 млрд евро. В том же числе были заморожены и средства частных лиц на сумму 150 млрд евро, а также недвижимость стоимостью 500 млн евро, которая принадлежит 30 российским семьям.

  • арест имущества

"Самые действенные инструменты в руках, конечно, американского Минюста, который создал или активировал работу нескольких специальных групп по поиску и аресту российского имущества любой юридической природы. KleptoCapture - вся элита и номенклатура и их деньги", - пишет Подоляк.

REPO уже изучает самых богатых россиян, а FinCen оценивает финансовые транзакции.

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