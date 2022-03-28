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Поддерживают связь. Зеленский рассказал Джонсону о ходе переговоров с Россией

Новина українською →
Понедельник 28 марта 2022 19:27
Поддерживают связь. Зеленский рассказал Джонсону о ходе переговоров с Россией Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Затронули вопрос переговоров нашей страны с Российской Федерацией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.

О чем говорили стороны:

  • о критической гуманитарной ситуации в заблокированных оккупантами городах Украины;
  • о ходе мирных переговоров с оккупантами;
  • об ужесточении санкций против Российской Федерации;
  • об оборонной службе Украины и Британии.

"Поддерживаю постоянную связь с Борисом Джонсоном", - пишет Зеленский.

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