Поддерживают связь. Зеленский рассказал Джонсону о ходе переговоров с Россией
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном. Затронули вопрос переговоров нашей страны с Российской Федерацией.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Зеленского.
О чем говорили стороны:
- о критической гуманитарной ситуации в заблокированных оккупантами городах Украины;
- о ходе мирных переговоров с оккупантами;
- об ужесточении санкций против Российской Федерации;
- об оборонной службе Украины и Британии.
"Поддерживаю постоянную связь с Борисом Джонсоном", - пишет Зеленский.
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