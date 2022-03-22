Оккупация Украины не входит в планы России, – Песков
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков настаивает, что войска РФ не стреляют по гражданским объектам и не стремятся оккупировать Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Спикер Кремля в интервью в который раз упомянул о демилитаризации Украины. Песков заявил, что "целями российских военных являются только военные цели и объекты на Украине, не гражданские".
Кроме того, пресс-секретарь Путина опроверг планы РФ по оккупации новых украинских территорий. По его словам, "оккупация не входит в перечень поставленных задач операции, которую мы проводим".
Российские войска в Украине регулярно обстреливаю гражданские объекты. Лишь в Луганской области за 22 марта разрушены 15 домов.
Кроме того, в захваченном Херсоне оккупанты пытались организовать псевдореферендум для провозглашения "ХНР". Тем временем в Мелитополе под контролем войск РФ появилась "и. о. городского головы".
К слову, ранее Дмитрий Песков озвучил условие применения РФ ядерного оружия.
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